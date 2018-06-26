Денисова заявила, что в РФ состояние здоровья Сенцова скрывают

Противоречивая информация о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 44-й день, свидетельствует, что информацию о его истинном состоянии скрывают.

Об этом уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

"Сегодня 44-й день голодовки Олега Сенцова. В информации, которая поступает о состоянии его здоровья - сплошные разногласия", - подчеркнула она.

Денисова напомнила, что 15 июня, когда она была под дверью колонии в Лабытнанги, Татьяна Москалькова сообщила, что Олег прекратил голодовку. "За час сказала, что "Он был готов прекратить голодовку, но голодовку он не прекратил. Каждый день он получает с его согласия питательные смеси, которые включают витамины, белки и все необходимые элементы. Состояние его здоровья удовлетворительное", - написала она.

По ее словам, в тот же день уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак проинформировал, что "последний раз был у Олега 5 июня. Голодовку он прекратил, находится в медсанчасти под постоянным наблюдением врачей, ему ставят капельницы с глюкозой и ребоксином".

Денисова добавила, что из-за противоречивости предоставленной информации сразу запросила в уполномоченного по правам человека РФ официальную за подписью врача информацию о состоянии здоровья Олега.

"21 июня Татьяна Москалькова направила мне письмо уполномоченного по правам человека в ЯНАО, из которого я узнала, что по состоянию на 20 июня 2018 года Олег Сенцов получает ежедневную поддерживающую терапию, состояние здоровья его удовлетворительное", - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что в тот же день Москалькова заявила в СМИ, что "Олег выглядит хорошо, набрал несколько килограммов. Ему, по его согласию применяют поддерживающую терапию, и это – как лечебное голодание получается".

Денисова отметила, что 22 июня пришел ответ и от председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, который написал, что "Олега ежедневно осматривают медицинские работники: происходит общий осмотр и анализы. С 25 мая 2018 года назначается и проводится поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С, водно-солевые растворы, Аминовен, Интралипид).

8 июня был проведен совместный врачебный консилиум с участием врачей-специалистов Лабытнангской больницы (анестезиолога, терапевта, эндокринолога, хирурга), по его результатам - состояние здоровья Олега Сенцова оценено как удовлетворительное, лечение скорректировано, рекомендуется прием смесей для специализированного питания. В тот же день Олег дал письменное согласие на прием смеси для специализированного питания и с 8 июня он получает смесь для энтерального кормления "Nitridrink”(прием каждые 4 часа). Такую же смесь получала и Надежда Савченко в период ее длительного голодания".

По ее словам, 23 июня адвоката Олега Дмитрий Динзе сообщил, что Олег написал цитирую "то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он будет принимать эту питательную смесь сам. Чтобы не применяли зонд и не травмировали слизистую».

Денисова подчеркнула, что, по словам адвоката, смесь в колонии есть, но он ее не употребляет, а в видеосвязи с Сенцовым ей отказали и фото не предоставляют.

"Вся эта противоречивая информация заставляет относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное состояние здоровья Олега.

Требую немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти!", - подчеркнула она.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отреагировала на приезд коллеги, заявив, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова не сможет посетить российских граждан в местах содержания в Украине, поскольку её не допускали к украинским политзаключенным в России.

"Наш президент выполнил все договоренности и действительно снял запрет на въезд Татьяне Москальковой в Украину, но все остальные (договоренности - ред) требуют синхронных действий и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к их гражданам, которые находятся на территории Украины", - заявила Денисова.