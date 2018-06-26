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Политзаключенный в РФ Клых находится в критическом состоянии

Станислав Клых
15:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова просит омбудсмена РФ Москалькову об обследовании украинского политзаключенного Станислава Клыха

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Денисова в который раз обратилась к омбудсмену РФ Москальковой относительно украинского политзаключенного Станислава Клыха, удерживаемого в пенитенциарном учреждении на территории РФ.

Об этом сообщает сайт Уполномоченного.

Людмила Денисова в обращении отметила, что 21 мая 2018 года направила письмо к омбудсмену РФ с просьбой посодействовать медицинскому обследованию и личному посещение ею Станислава Клыха, а также посодействовать его освобождению.

"По состоянию на данное время ответы на указанные письма не получены. С октября 2017 года не происходят встречи Станислава Клыха с его родителями. Согласно имеющейся информации, с 8 июня 2018 года Станислав Клых объявил голодание, и сейчас состояние его здоровья находится в критическом состоянии. По сообщениям матери, у Станислава Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем", - гворится в сообщении.

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Учитывая отмеченное, Денисова настойчиво просит Москалькову способствовать проведению независимого медицинского обследования Клыха украинскими или международными врачами. А также сообщить о результатах проверки с предоставлением соответствующего медицинского заключения. Кроме того, обеспечить в ближайшее время личную встречу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека со Станиславом Клыхом.

"Также в который раз прошу Вас способствовать срочному освобождению Станислава Клыха по гуманитарным основаниям", - отметила Денисова.

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Новости Украины, Людмила Денисова, Омбудсмен РФ, Политзаключенные, Станислав Клых.
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