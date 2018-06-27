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Гройсман: Украина готова наращивать сотрудничество со странами G7

Владимир Гройсман во время встречи с главой МИД Канады
08:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины: Владимир Гройсман заявил, что Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки".

Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки" по широкому кругу вопросов - от безопасности до защиты условий гендерного равенства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - цитирует премьер-министра "Правительственный портал".

Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа

Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ. Во время встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

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Все по теме:

Новости Украины, G7, Большая семерка, Владимир Гройсман, Кабмин, Страны G7.
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