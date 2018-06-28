Сегодня вступает в силу закон о создании Антикоррупционного суда

Документ обязывает создать Антикоррупционный суд. Согласно ему, статус и юрисдикцию нового суда регулирует закон "О Высшем антикоррупционном суде", который вступил в силу 14 июня 2018 года.

Итак, теперь нет препятствий для того, чтобы избирать антикоррупционных судей. Этим будет заниматься Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) с помощью шести членов Совета международных экспертов. Поэтому сначала надо создать этот Совет.

По этому поводу президент Украины Петр Порошенко уже обратился к международным партнерам с просьбой предоставить кандидатуры в Совет экспертов для отбора антикоррупционных судей. Отметим, ВККС сможет образовать Совет, когда кандидатов будет не менее 12.

Международными экспертами могут стать иностранцы и граждане Украины. Требования - безупречная деловая репутация, высокие моральные качества и опыт работы за рубежом от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержанию государственного обвинения в суде или осуществлению судопроизводства по делам о коррупции. Украина будет платить экспертам вознаграждение в размере 132 тыс. 150 грн на время участия в процедурах отбора судей.

Когда образуют Совет международных экспертов, ВККС вместе с ним сможет перейти к избранию антикоррупционных судей.

У судей Высшего антикоррупционного суда должен быть опыт работы на должности судьи от 5 лет или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в области права от 7 лет. Есть еще вариант совокупного стажа на должности судьи/ученого в области права не менее 7 лет. Также у такого судьи должны быть знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Когда изберут 35 антикоррупционных судей, из которых как минимум 10 - в апелляционную палату, Высший антикоррупционный суд сможет начать работу.