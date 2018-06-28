Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Новости: Сегодня вступает в силу закон о создании Антикоррупционного суда
Сегодня вступает в силу закон о создании Антикоррупционного суда
Новости: Ультрас Днепра объявили о создании нового клуба
Ультрас Днепра объявили о создании нового клуба
Новости: Японские исследователи показали летающего робота, трансформирующегося в полете
Японские исследователи показали летающего робота, трансформирующегося в полете
X

Сегодня вступает в силу закон о создании Антикоррупционного суда

Суд
09:33 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Украине вступил в силу закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда.

Документ обязывает создать Антикоррупционный суд. Согласно ему, статус и юрисдикцию нового суда регулирует закон "О Высшем антикоррупционном суде", который вступил в силу 14 июня 2018 года.

Итак, теперь нет препятствий для того, чтобы избирать антикоррупционных судей. Этим будет заниматься Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) с помощью шести членов Совета международных экспертов. Поэтому сначала надо создать этот Совет.

Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде

По этому поводу президент Украины Петр Порошенко уже обратился к международным партнерам с просьбой предоставить кандидатуры в Совет экспертов для отбора антикоррупционных судей. Отметим, ВККС сможет образовать Совет, когда кандидатов будет не менее 12.

Международными экспертами могут стать иностранцы и граждане Украины. Требования - безупречная деловая репутация, высокие моральные качества и опыт работы за рубежом от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержанию государственного обвинения в суде или осуществлению судопроизводства по делам о коррупции. Украина будет платить экспертам вознаграждение в размере 132 тыс. 150 грн на время участия в процедурах отбора судей.

Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда

Когда образуют Совет международных экспертов, ВККС вместе с ним сможет перейти к избранию антикоррупционных судей.

У судей Высшего антикоррупционного суда должен быть опыт работы на должности судьи от 5 лет или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в области права от 7 лет. Есть еще вариант совокупного стажа на должности судьи/ученого в области права не менее 7 лет. Также у такого судьи должны быть знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Когда изберут 35 антикоррупционных судей, из которых как минимум 10 - в апелляционную палату, Высший антикоррупционный суд сможет начать работу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антикоррупционный суд, ВККС, Закон № 2470-VIII, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В ЕС анонсировали решение по МН17 на ближайшем саммите Украина и Беларусь обсуждают обозначения границы в зоне отчуждения Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений

Последние новости

Рэпер Damso снял клип в Киеве (Видео) Виктория и Дэвид Бэкхем открыли выставку картин в своем магазине Агенство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 Сербия 0:2 Бразилия: события матча
Новости сегодня
09:55 Даша Астафьева устроила поцелуи с девушками на своем концерте (Видео)
09:54 В Раде ожидают отчета ОГА по поводу массового отравления детей на Запорожье
09:48 Лидеры страны поздравили украинцев с Днем Конституции
09:44 Англия – Бельгия: когда и где смотреть матч ЧМ-2018
09:33 Золотая молодежь из Венгрии и их беззаботная жизнь (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ливни, грозы и шквалы в Украины: в пяти областях обесточены 144 населенных пунктов
Из-за дождя и ветра обесточены 144 населенных пунктов
Новости: Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Новости: Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Новости: День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
Добавить комментарий
0