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Президент Украины призывает Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада
12:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: В изменениях в Конституцию Украины предлагают внести снятие депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко призывает нардепов как можно скорее принять изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, которые должны вступить в силу в 2020 году. Об этом он сказал во время выступления по случаю дня Конституции возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

"Неделю назад, 20 июня, Конституционный Суд принял соответствующее решение и одобрил президентский законопроект относительно изменений в Конституцию в части неприкосновенности депутатов. Жду, что Верховная Рада, не оттягивая времени, как можно быстрее примет эти изменения в Конституцию... Сейчас очень хорошее время для этого решения", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что в предложенных изменениях в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности предусмотрено, что она будет снята с депутатов следующего созыва и начинает действовать с 1 января 2020 года.

"Не вижу никаких причин, чтобы медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Во время судебной реформы мы отменили неприкосновенность судей... Я уверен, что такая же судьба должна ждать и мои конституционные предложения относительно позиций о неприкосновенности депутатов", - сказал Порошенко.

День Конституции ежегодно отмечается 28 июня в честь принятия Основного закона того же дня 1996 года.

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Новости Украины, Депутатской неприкосновенности, Измения, Конституция Украины, Нардепы, Предложение, Снятие.
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