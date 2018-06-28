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Лидеры страны поздравили украинцев с Днем Конституции

Владимир Гройсман и Петр Порошенко
09:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Лидеры Украины поздравили граждан с Днем Конституции и призвали их уважать и защищать Основной закон страны.

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравили украинцев с Днем Конституции Украины.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех столетий, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени – "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Пилипа Орлика. И сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократических Основных Законов в мире. Давайте уважать идеи и принципы, по которым живет Украина и защищать их вместе! С Днем Конституции!", – написал глава государства на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

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В.Гройсман в своем поздравлении отметил важность конституционных прав украинцев и уважение Основного закона.

"Конституция требует от нас уважения. Она отмечает абсолютную ценность человека, его жизни, чести и достоинства. Ведь ничего более ценного не существует. Хотя со временем и основной закон страны может потребовать усовершенствований. Но очень важно, чтобы эти усовершенствования служили интересам украинцев", – написал он на своей странице в Фейсбук.

А.Турчинов также поздравил сограждан с Днем Конституции Украины и отметил

"Конституция - это Основной закон государства, краеугольный ее камень, на котором можно строить такую Украину, которой стоит наша нация - свободное, независимое, справедливое и европейское государство равных возможностей и свободных людей!", – говорится в поздравлении А.Турчинова, размещенном на сайте СНБО в четверг утром.

День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления

Председатель Совета также подчеркнул, что украинцы должны объединяться ради восстановления Украины. "Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален – "Пока мы едины, мы - непобедимы!", – сказано в поздравлении.

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Новости Украины, Александр Турчинов, Владимир Гройсман, День Конституции, Петр Порошенко.
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