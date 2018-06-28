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Турчинов сообщил, что может консолидировать Украину

Александр Турчинов
15:35 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что закрепленные в Конституции стратегические цели еще больше объединят Украину.

Закрепление в Конституции Украины вступления в Европейский Союз и НАТО еще больше консолидирует Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в поздравлении ко Дню Конституции.

"Считаю, что закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, будет еще больше консолидировать Украину", - отметил Турчинов.

Он также отметил, что "понимая ценность того, что мы имеем, и опасности, с которыми сталкивается наше государство, мы должны объединяться ради восстановления нашей страны".

Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

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Все по теме:

Новости Украины, Александр Турчинов, Изменения, Конституция Украины, Объединение, Секретарь СНБО, Членство в ЕС и НАТО.
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