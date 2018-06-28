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Яценюк предлагает сократить количество нардепов

Рада
16:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300 человек.

"Верховная Рада Украины должна быть эффективной, профессиональной и влиятельной. В частности, одного народного депутата должен выбирать большее количество людей. Тогда он будет иметь большую легитимность и ответственность", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины 28 июня.

"Надо уменьшить количество народных депутатов до 300. Чем меньше депутатов, тем больше их влияние, легитимность, профессионализм и ответственность", - уверен он. По убеждению Арсения Яценюка, в Конституции нужно четко предусмотреть, что не может быть народным депутатом Украины лицо, которое имеет иностранное гражданство.

Лидер "Народного фронта" выступает за то, чтобы члены Кабинета Министров могли одновременно быть народными депутатами - как это есть в Германии, Британии:

"В парламентско-президентской республике Верховная Рада и правительство должны быть более скоординированы. Не надо придумывать велосипед". "Когда чиновник является членом парламента, это - эффективнее законотворчество. Правительственные законопроекты легче и оперативнее проходить в Совете. Это - диалог между правительством и парламентом. Это - политическая ответственность каждого члена Кабмина, перед коалицией и перед своей партией в парламенте", - написал он.

Сейчас продолжается дискуссия о полной отмене депутатского иммунитета, отметил Арсений Яценюк: "Мы предлагаем предоставить возможность задержания и взятия под стражу народного депутата без согласия Верховной Рады Украины во время или сразу после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако политическая деятельность и политическая позиция народного депутата Украины должны быть защищены". "Изучив международный опыт, предлагаем изменить процедуру голосования в Верховной Раде. А именно, разрешить принятие решений большинством от присутствующих на пленарном заседании. Это мобілізуватиме парламентариев. Это будет стимулировать межпартийную единство в принятии важнейших законов. Это потребует персонального голосования", - убежден лидер "Народного фронта".

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Одновременно, по его убеждению, в Конституции необходимо прописать лишение мандата в случае неличного голосования народного депутата: "Также лишать статуса народного депутата в случае непосещение пленарных заседаний в совокупности более 30 дней в течение сессии без уважительных причин". "Вводится новое понятие: так называемые конституционные законы Украины. Они будут приниматься не большинством от присутствующих, а большинством от конституционного состава Верховной Рады.

Конституционными должны быть ключевые законы для развития государства. В частности, законы о Кабмине, о судоустройстве, о президенте; Избирательный кодекс; об основах внешней политики; закон о языке", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что никаких новаций в порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию не нужно: "И эта процедура изменений должна быть сложной: двумя третями депутатов (как сейчас). Это самый важный акт государства. Вторые по важности и сложности принятия, – конституционные законы - принимаются большинством от состава парламента. Простые законы - большинством от присутствующих".

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Новости Украины, Арсений Яценюк, Количество, Лидер партии, Народные Депутаты, Народный фронт, Уменьшение.
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