ЕС призывает РФ признать свою ответственность за катастрофу МН17 над Донбассом

Европейский Совет на заседании 29 июня в Брюсселе призвал Россию признать ответственность по поводу сбитого в 2014 году над Донбассом авиалайнера МН17.

Таким образом,лидеры Европейского Совета поддержали резолюцию Совбеза ООН номер 2166 по падению рейса MH17, который призывает Россию принять ответственность и оказать помощь в установлении истины, справедливости и виновных в авиакатастрофе рейса МН17.

В резолюции от июля 2014 года Совбез ООН потребовал, чтобы причастные к крушению самолета были привлечены к ответственности и все государства приняли участие ради этой цели.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками на Донбассе в июле 2014 года. Во время катастрофы, на борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, никто не выжил.

24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

Напомним, Парламент Нидерландов одобрил 12 июня соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга". При этом, если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.