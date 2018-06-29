ЕС призывает РФ признать свою ответственность за катастрофу МН17 над Донбассом
Новости Украины: Лидеры Европейского Совета на заседании 29 июня призвали Россию взаимодействовать со следствием для установления истины в расследовании авиакатастрофы МН17.
Европейский Совет на заседании 29 июня в Брюсселе призвал Россию признать ответственность по поводу сбитого в 2014 году над Донбассом авиалайнера МН17.
Таким образом,лидеры Европейского Совета поддержали резолюцию Совбеза ООН номер 2166 по падению рейса MH17, который призывает Россию принять ответственность и оказать помощь в установлении истины, справедливости и виновных в авиакатастрофе рейса МН17.
В резолюции от июля 2014 года Совбез ООН потребовал, чтобы причастные к крушению самолета были привлечены к ответственности и все государства приняли участие ради этой цели.
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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками на Донбассе в июле 2014 года. Во время катастрофы, на борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, никто не выжил.
24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.
Напомним, Парламент Нидерландов одобрил 12 июня соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга". При этом, если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.
Кто-нибудь может внятно объяснить,ЗАЧЕМ нужно было РФ сбивать этот гражданский самолёт ? Люди,включите мозги!