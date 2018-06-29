Кольченко просит о встрече с украинским консулом и омбудсменом

Удерживаемый в России политзаключенный Александр Кольченко, пребывающий в колонии в Челябинской области РФ, написал заявления, в которых выразил желание встретиться с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Об этом сообщается в письме, которое со слов Кольченко записали адвокаты Уральской правозащитной группы во время посещения заключенного. Письмо обнародовано на Facebook, сообщает 112.ua.

"Во время встречи с адвокатом мною написаны заявления на имя начальника НК-6 Тордова Д.М. о встрече с консулом Украины в г. Екатеринбурге Закраявским Г.И. и уполномоченной по правам человека Украины Денисовой Л.Л., которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии", - говорится в письме.

Также Кольченко сообщает, что на момент написания письма продолжает находиться в медчасти, где его продолжают кормить под наблюдением врачей, а после каждого приема пищи проверяют вес, давление, температуру и пульс.

"Мой сегодняшний вес 63 килограмма. Чувствую себя хорошо", - отметил он.

Кольченко также сообщил, что начал получать для ознакомления акты об изъятии из направленной ему корреспонденции письма на иностранном языке. Изъятие мотивируется отсутствием перевода на русский язык - администрация колонии действует исходя из того, что Кольченко является гражданином России. Сам он заявляет, что считает себя гражданином Украины.

"В личном деле имеется паспорт гражданина России на мое имя, но я в получении паспорта расписываться отказался, так как считаю себя гражданином Украины", - подчеркнул он.

Письмо датировано 26 июня. На момент написания Кольченко находился в медсанчасти колонии в г. Копейск.

Напомним, Кольченко объявил голодовку 31 мая, требуя освобождения Олега Сенцова, однако был вынужден прекратить ее 7 июня, так как был слишком слаб.

Кольченко и Сенцов были задержаны спецслужбами РФ в мае 2014 года в Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Летом 2015 года Кольченко был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, Сенцов - к 20 годам. Оба отрицают свою вину.