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Геращенко: Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях осенью

Ирина Геращенко в ПАСЕ
13:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что координатор ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях осенью.

Координатор ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях Украины в начале сентября. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"На наше требование, координатор ОБСЕ Т. Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября.... Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит", - написала Геращенко по итогам очередных заседаний рабочих групп, которые состоялись в Минске в среду, 27 июня.

По ее словам, "полностью подконтрольные представители ОРДЛО и их российские кураторы демонстрируют вполне деструктивную позицию, поэтому ни на шаг не продвинулись в вопросе освобождения, поиска пропавших, открытия КПВВ «Золотое», строительства моста в Станице Луганской".

Украинская сторона требует от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей встречи, первым вопросом освобождение в формате 23-23, русских на украинцев.

"Мы готовы передать всех, кто в запрашивается в списках ОРДЛО и подпадает под Минские соглашения. Подчеркиваем, что россияне могут быть переданы только РФ, и только в обмен на украинцев в тюрьмах РФ. И это четкая директива Президента Порошенко. Также не может быть и речи о передаче беркутовцев и других лиц, которые совершили теракты в Одессе, Харькове, Херсоне и т.д.", - пишет представитель Украины.

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Геращенко также отметила, что в ходе встреч координатор ОБСЕ предлагал принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах. Однако, украинская сторона настаивает, что в этом заявлении должна быть зафиксирована норма о беспрепятственном и гарантированном доступ МККК в тюрьмы, в первую очередь на оккупированных территориях.

"Мы подпишем эту декларацию, когда там будет зафиксирована норма и обязательства допуска МККК в тюрьмы в РФ к украинским политзаключенным в РФ. Потому что они в полной изоляции. И, кстати, такая формулировка полностью соответствует и принятой сегодня резолюции ПАСЕ. А пустые декларации, без наполнения содержанием и без гарантий выполнения, особенно со стороны РФ, никому не нужны", - подчеркнула первый вице-спикер.

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Новости Украины, Ирина Геращенко, Координатор ОБСЕ, Оккупированные территории, Посещение, Тони Фриш, Тюрмы.
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