От Украины прячут ее граждан: РФ скрывает правду о состоянии украинских политзаключенных
Новости Украины: Омбудсмен Денисова, которую не пустили к Сенцову, заявляет, что РФ утаивает правду о состоянии здоровья удерживаемых украинцев.
Сегодня, 29 июня, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова дала в Москве пресс-конференцию и заявила, что Россия скрывает правду о состоянии здоровья политически удерживаемых в РФ украинцев.
"Я констатирую, что РФ скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. Мы не знаем правды о состоянии их здоровья. Противоречивое заявление о состоянии здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить", - сказала Денисова на брифинге.
Кроме того, Денисова заявила, что все противоречивые заявления о состоянии Олега заставляют думать, что его могут кормить насильно, давая смесь из непонятных компонентов, которые не понятно как могут влиять на здоровье и психику.
Со слов украинского омбудсмена, она настаивает на посещении Сенцова, чтобы собственными глазами убедится в состоянии его здоровья.
Сидит под колонией: Денисову снова не пускают к Сенцову
Напомним, вчера уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где отбывает тюремный срок украинский гражданин Олег Сенцов, но ее не пустили.
Одновременно с Денисовой в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации в колонии "Белый медведь" побывала и российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
После чего она заявила, что Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, а не допуск Денисовой, она объяснила тем, что она не является гражданином Российской Федерации.