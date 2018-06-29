От Украины прячут ее граждан: РФ скрывает правду о состоянии украинских политзаключенных

Сегодня, 29 июня, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова дала в Москве пресс-конференцию и заявила, что Россия скрывает правду о состоянии здоровья политически удерживаемых в РФ украинцев.

"Я констатирую, что РФ скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. Мы не знаем правды о состоянии их здоровья. Противоречивое заявление о состоянии здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить", - сказала Денисова на брифинге.

Кроме того, Денисова заявила, что все противоречивые заявления о состоянии Олега заставляют думать, что его могут кормить насильно, давая смесь из непонятных компонентов, которые не понятно как могут влиять на здоровье и психику.

Со слов украинского омбудсмена, она настаивает на посещении Сенцова, чтобы собственными глазами убедится в состоянии его здоровья.

Напомним, вчера уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где отбывает тюремный срок украинский гражданин Олег Сенцов, но ее не пустили.

Одновременно с Денисовой в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации в колонии "Белый медведь" побывала и российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

После чего она заявила, что Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, а не допуск Денисовой, она объяснила тем, что она не является гражданином Российской Федерации.