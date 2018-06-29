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Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
16:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украина готова передать РФ 23 граждан, осужденных за различные преступления.

Официальный Киев готов передать РФ 23 граждан, осужденных в Украине за различные преступления в обмен на 23 граждан Украины, удерживаемых в РФ по политическим мотивам, заявляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия – в обмен на 23 украинца из российских тюрем", - сказала Л.Денисова на брифинге в пятницу в Москве.

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Украинский омбудсмен подчеркнула, что официальный Киев готов забрать из РФ соотечественников по процедуре экстрадиции, "но и в этом нам отказывает Российская Федерация".

"Мы стремимся забрать их путем политических договоренностей", - добавила Л.Денисова.

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Новости Украины, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Политзаключенные, Роман Сущенко, Россия.
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