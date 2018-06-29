Политзаключенного Клыха перевели в психбольницу

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в РФ этапировали из колонии в психиатрическую больницу.

Об этом телеканалу "Прямой" 28 июня сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Украинская правда.

В комментарии "Прямому" мама политзаключенного Тамара Клых рассказала, что во время последней встречи с ее сыном адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

"На сегодня я заказала разговор с ним. Разговор не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", - заявила Тамара Клых.

Последний раз Станислав разговаривал со своей мамой 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

В то же время, российская правозащитница Татьяна Щур сообщила в Facebook, что 27 июня сотрудники Верхнеуральской тюрьмы отказали матери политзаключенного в телефонном разговоре с сыном по причине отсутствия Клыха.

"Обращайтесь письменно с запросом в ГУФСИН", - сказали ей тюремщики.

"Предположительно его могли отправить в психоневрологическую клинику, как давно собирались: у Стаса состояние тяжёлое. По свидетельству адвоката, сознание спутанное, речь "плывет"… Он с трудом ориентируется в разговоре… Психолога, который 26 июня приехал с адвокатом и собирался второй раз его посетить, не пустили", - рассказала правозащитница.

Она также опубликовала фото, сделанное адвокатом Романом Качановым в январе 2018 года, на котором Клых показывает следы пыток, которым он подвергся при аресте и "обработке" до и во время суда.

8 июня первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила со ссылкой на слова матери политзаключенного во время встречи с президентом Петром Порошенко, что осужденный в России украинец Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.

26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицали все обвинения, Клих заявил, что вообще никогда не был в Чечне. Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что Клих сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Также сообщалось, что по решению руководства тюрьмы к Клиху применяется принудительное психиатрическое лечение. При этом руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью.