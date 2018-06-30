Порошенко отметил необходимость введения миротворцев ООН на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко считает важным для восстановления мира развертывание международной миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Важная задача для восстановления мира – это развертывание международной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует", - отметил он.

По словам Порошенко, предложение относительно миссии на Донбассе – это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля.

"Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", - подчеркнул Президент.