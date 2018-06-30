https://telegraf.com.ua/files/2018/06/630_360_1504601154-6373-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4187516-poroshenko-otmetil-neobhodimost-vvedeniya-mirotvortsev-oon-na-donbass.html
Порошенко отметил необходимость введения миротворцев ООН на Донбасс
Новости Украины: Предложение о миротворцах – это тест на подлинность намерений Кремля.
Президент Украины Петр Порошенко считает важным для восстановления мира развертывание международной миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.
Об этом глава государства написал в Facebook.
"Важная задача для восстановления мира – это развертывание международной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует", - отметил он.
По словам Порошенко, предложение относительно миссии на Донбассе – это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля.
"Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", - подчеркнул Президент.
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