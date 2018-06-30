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Порошенко отметил необходимость введения миротворцев ООН на Донбасс

Миротворцы ООН
10:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: Предложение о миротворцах – это тест на подлинность намерений Кремля.

Президент Украины Петр Порошенко считает важным для восстановления мира развертывание международной миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Важная задача для восстановления мира – это развертывание международной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует", - отметил он.

По словам Порошенко, предложение относительно миссии на Донбассе – это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля.

"Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", - подчеркнул Президент.

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Новости Украины, Донбасс, Миротворцы ООН, Петр Порошенко, Украина.
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