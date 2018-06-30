Трамп не подтверждает позицию Вашингтона о принадлежности Крыма

Президент США Дональд Трамп отказался исключить признание российской аннексии украинского полуострова Крым.

Об этом сообщает RFERL.

Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Трамп отказывается от продолжительной позиции Вашингтона относительно аннексии, он заявил: "Посмотрим".

Схожий ответ он дал и на вопрос об отмене санкций, наложенных на Россию в связи с аннексией Крыма.

"Мы посмотрим по поведению России", - сказал президент США.

По словам Трампа, целью его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным является улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, в середине июня портал BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах, которые говорили на условиях анонимности, сообщил, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку все, кто живет на полуострове, говорят на русском.

Как сообщалось, в Белом доме не знают о заявлении президента США Дональда Трампа, которое он якобы сделал лидерам "Большой семерки", о том, что Крым является российским.