Безсмертный: Украина может навредить процессу освобождения своих граждан

Украина может навредить процессу освобождения своих граждан, заключенных в России, согласно Венской конвенции этим должны заниматься консулы, а не уполномоченные по правам человека, заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

"В соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях - это функция консульства. Поэтому будет говорить Денисова или Москалькова - ответ со стороны каждого государства будет прост: а вы каким боком к этому? ", - сказал Р.Безсмертный в эфире телеканала "112. Украина".

Он напомнил, что с точки зрения международного права, война в Украине является непризнанной, отсюда каждая из сторон использует в своей терминологии те фразы и сроки, которые считает нужным.

"Если это политзаключенные, то при чем здесь закон об экстрадиции (применяется в отношении уголовно осужденных), на который ссылается Уполномоченный по правам человека Украины? Такую же позицию занимает российская сторона. Идет подмена понятий. Извините, но с российской и украинской стороны, кроме информационной игры, я не вижу, где здесь интересы и права этих несчастных людей ", - подчеркнул политик.

По словам Р.Безсмертного, в данной ситуации права человека - это тема консульств, четко действуют в соответствии с дипломатическим протоколом. При этом политик отметил, что президент Украины как дипломат по образованию и бывший министр иностранных дел не может не знать об этом. Поэтому хуже всего то, что подобные вещи могут делаться по его инициативе или по его указанию, "как это было не раз", именно в политических целях, отметил Р.Безсмертный.

Он напомнил, что в ситуации с Надеждой Савченко просил консулов быть осторожными и подбирать каждое слово, потому что это могло привести не только к прекращению обмена, но и любых контактов. "Тема соблюдения дипломатического протокола, функций каждого человека в этом процессе суперважная. Этот порядок отрабатывался многими странами, эти нормы написаны кровью человеческой и пренебрегать ими нельзя", - отметил политик.