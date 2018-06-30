Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха

Незаконно осужденный в Российской Федерации гражданин Украины Станислав Клых, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала "112 Украина".

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его нечеткое. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. На следующий день ему звонила мама, и в тюрьме ей сказали, что его уже там нет", - рассказала Щур.

По ее словам, с понедельника другой адвокат будет разыскивать Клыха в этой клинике.

"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", - отметила правозащитница.

Как сообщалось, с 8 июня украинский политзаключенный в РФ Станислав Клых объявил голодовку. По имеющимся у украинской стороны данным, он находится в критическом состоянии. По словам матери, у него серьезные проблемы с почками и сердцем.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращалась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой содействовать проведению независимого медицинского обследования Клыха украинскими или международными врачами. Она также просила срочного освобождения Клыха по гуманитарным основаниям.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.