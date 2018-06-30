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Всеукраинский Совет Церквей присоединился к призыву освободить Сенцова

Акция в поддержку Олега Сенцова
16:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций раввин Яков Дов Блайх отдал свой голос к призыву освободить политзаключенного Олега Сенцова

Раввин Яков Дов Блайх присоединил свой голос, как и голос Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, в котором председательствует, к призыву освободить Олега Сенцова. Об этом проинформировал на своей странице в Тwitter пресс-секретарь УПЦ КП Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (в миру – Иван Владимирович Зоря).

"Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций раввин Яков Дов Блайх отдал свой голос, как и голос Совета, к призыву освободить Олега Сенцова", - написал представитель УПЦ КП.

Незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

Властям РФ поступили два прошения о помиловании Сенцова

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Олег Сенцов, Освобождение, Поддержка, Призыв, Раввин, Яков Дов Блайх.
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