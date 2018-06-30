Всеукраинский Совет Церквей присоединился к призыву освободить Сенцова

Раввин Яков Дов Блайх присоединил свой голос, как и голос Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, в котором председательствует, к призыву освободить Олега Сенцова. Об этом проинформировал на своей странице в Тwitter пресс-секретарь УПЦ КП Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (в миру – Иван Владимирович Зоря).

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій рабин Яков Дов Блайх доєднав свій голос, як і голос Ради, до заклику звільнити Олега Сенцова. #FreeOlegSentsov https://t.co/Al5jj4OcRX — Yevstraty Zoria (@yevstraty) 30 червня 2018 р.

"Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций раввин Яков Дов Блайх отдал свой голос, как и голос Совета, к призыву освободить Олега Сенцова", - написал представитель УПЦ КП.

Незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.