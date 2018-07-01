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Министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ

День ВМС ВСУ в Одессе
14:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Степан Полторак назначил двух заместителей командующего Военно-морскими силами Украины.

Министр обороны Степан Полторак, прибывший в Одессу для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, издал 1 июля два приказа о кадровых изменениях в штабе ВМС.

Он подписал приказы непосредственно на Одесском морвокзале, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я решил назначить контр-адмирала Андрея Тарасова первым заместителем командующего - начальником штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Именно он должен организовать управление и обеспечение боевых действий подразделений военных моряков, а также координацию усилий по получению стандартов Североатлантического альянса", - отметил Полторак.

Также министр назначил заместителем командующего ВМС ВСУ по логистике полковника Игоря Ступницкого.

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"Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения этого офицера видели. Знали, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", - обратился Полторак к военным морякам.

Генерал армии сообщил, что этим же приказом Ступницкому присвоено воинское звание "капитан 1 ранга".

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Все по теме:

Новости Украины, Армия, ВМС, ВМС ВСУ, Минобороны, Одесса, Степан Полторак.
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