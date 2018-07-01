https://telegraf.com.ua/files/2018/07/0001-4e89190a-5b38b0ed-1150-a09e1ca3-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4193239-za-vremya-voennogo-konflikta-na-donbasse-pogib-51-moryak.html
За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк
Новости Украины: За время военного конфликта на востоке Украины погиб 51 военный Военно-морских сил Украины (ВМС).
За время военного конфликта в Донбассе погиб 51 военный ВМС Украины. Об этом сообщает пресс службу СНБО.
"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", - говорится в сообщении.
Напомним, на следующей неделе начнутся украинские-американские морские учения "Си Бриз - 2018".
День ВМС Украины: лидеры Украины поздравили моряков
Как сообщалось, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.
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