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За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк

ВМС
13:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За время военного конфликта на востоке Украины погиб 51 военный Военно-морских сил Украины (ВМС).

За время военного конфликта в Донбассе погиб 51 военный ВМС Украины. Об этом сообщает пресс службу СНБО.

"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", - говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе начнутся украинские-американские морские учения "Си Бриз - 2018".

День ВМС Украины: лидеры Украины поздравили моряков

Как сообщалось, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.

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