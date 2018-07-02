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Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова

Петр Порошенко
09:43 Сегодня Телеграф
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Петр Порошенко заявил, что Украина и весь мир требуют освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных.

Президент Петр Порошенко заявляет, что все мировое сообщество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, содержащихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Об этом он заявил во время выступления на открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна-Киев", который состоялся в Киеве.

"Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, которые заключены в тюрьму в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцов", — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, адвокат Дмитрий Динзе заявил, что незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с середины мая, пока принудительно не кормят.

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Новости Украины, Мировое сообщество, Олег Сенцов, Освобождение, Петр Порошенко, Политические заключенные, Президент Украины, Украина.
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