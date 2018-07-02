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Парубий: Рада на этой неделе рассмотрит назначение новых членов ЦИК

Андрей Парубий
11:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что Верховная рада 5 июля может назначить новых членов ЦИК вместо тех, срок полномочий у которых истек.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий намерен предложить народным депутатам в ближайший пленарный четверг, 5 июля, уволить членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), срок полномочий которых истек, и назначить вместо них новых.

"В четверг я предлагаю начать день с рассмотрения вопроса об увольнении членов Центральной избирательной комиссии и, соответственно, после этого назначение новых членов избирательной комиссии", - сообщил спикер на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник в Киеве.

А.Парубий напомнил, что предложил руководителям фракций провести консультации по назначению новых членов ЦИК и провести консультации до 1 июля.

При этом спикер добавил, что обещал вынести данный вопрос на рассмотрение сессионного зала после этой даты, даже если компромисс не будет достигнут.

Глава ЦИК назвал главные угрозы украинских выборов

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

18 апреля 2018 года парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде рассмотреть представление президента Украины о назначении новых членов ЦИК.

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Новости Украины, 5 июля, Андрей Парубий, Верховная Рада, Назначение новых членов ЦИК.
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