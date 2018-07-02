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Крымский "прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии

Владимир Балух
16:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Крым.Реалии

Новости Украины: В аннексированном Крыму российский прокурор запросил для украинского активиста Владимира Балуха четыре года колонии общего режима.

На заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму 2 июля российский прокурор попросил для украинского активиста Владимира Балуха еще четыре года колонии общего режима.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

При этом с учетом первого уголовного дела – до шести лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

"Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями пострадавшего и свидетелей, также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко (начальника Раздольненского ИВС – ред.) ушиб мягких тканей позвоночной области", – сказал прокурор.

Как известно, Балух голодает с 19 марта из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

После месяца полного отказа заключенного от приема еды крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

По данным защитников, 22 июня Балух усилил свое голодание.

Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и осудил его к 3 годам и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривень).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

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ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ осудили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Владимира Балуха, Крым, Политзаключенные.
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