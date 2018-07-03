Рада запретила рекламу на элементах контактной сети

Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети на средствах и оборудовании наружного освещения.

За соответствующий законопроект (№3454) о внесении изменений в закон Украины "О рекламе", касающихся использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности, в целом проголосовали 226 народных депутатов на вечернем заседании во вторник.

Закон запрещает размещение рекламы или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие "должно ограничить тотальное господствование в городском пространстве рекламоносителей, которое привело к тотальному загрязнению наших улиц и площадей, и должно способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей, улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения".