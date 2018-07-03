Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов
В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов
Новости: Стрельба в Киеве: раненый умер в больнице, введен оперативный план
Стрельба в Киеве: раненый умер в больнице, введен оперативный план
Новости: ЧМ-2018: Швеция обыграла Швейцарию и пробилась в 1/4 финала
ЧМ-2018: Швеция обыграла Швейцарию и пробилась в 1/4 финала
Новости: Ивана Купала 2018: история, обряды и традиции праздника
Ивана Купала 2018: история, обряды и традиции праздника
X

Рада запретила рекламу на элементах контактной сети

Реклама
18:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: Верховная Рада приняла в целом закон №3454 по размещению рекламы.

Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети на средствах и оборудовании наружного освещения.

За соответствующий законопроект (№3454) о внесении изменений в закон Украины "О рекламе", касающихся использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности, в целом проголосовали 226 народных депутатов на вечернем заседании во вторник.

Закон запрещает размещение рекламы или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие "должно ограничить тотальное господствование в городском пространстве рекламоносителей, которое привело к тотальному загрязнению наших улиц и площадей, и должно способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей, улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты, Реклама, Элементы контактной сети.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Памятник Т. Шевченко появится в сербском городе Нови-Сад В Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет Верховная Рада приняла закон об алиментах

Последние новости

Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео WBO исключила легендарного филиппинского боксера Пакьяо из своего рейтинга Ада Роговцева получит на Одесском кинофестивале статуэтку "Золотой Дюк"
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
03 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
04 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
20:05 В сети появился трейлер фильма "Небоскреб" (Видео)
19:56 ГПУ хочет допросить Черновецкого
19:54 Нойер - о решении Лева остаться на посту наставника сборной Германии
19:49 Пейзажи Афганистана: взгляд на страну с другой стороны (Фото)
19:44 Грета Гервих занимается съемками нового фильма
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России начинают судить украинца Павла Гриба
В России начинают судить украинца Павла Гриба
Новости: ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР
ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР
Новости: Расширено соглашение о безвизовом режиме Украины и Сербии
Украина и Сербия расширили безвиз
Новости: В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
Добавить комментарий
0