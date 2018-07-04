Денисова рассказала литовским коллегам о "гарантиях Путина" по Сенцову

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с омбудсменом литовского Сейма Раймондасом Шукисом и руководителем Офиса Омбудсменов Сейма Аугустинасом Нормантасом. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного.

"Людмила Денисова во время встречи рассказала о своей поездке в Россию и отметила, что гарантии, предоставленные ей президентом РФ Владимиром Путиным относительно посещения украинских политзаключенных, российской стороной не были выполнены", - говорится в сообщении.

Во время встречи Денисова отметила, что, со своей стороны, Украина делала все возможное, чтобы наладить коммуникацию с Россией в вопросе политических заключенных, "однако, ни обещанной взаимности, ни синхронности, ни зеркальности российской стороной обеспечены не были".

Омбудсмен сообщила, что недавно она обратилась к послам ЕС с просьбой на саммите Украина - ЕС принять резолюцию относительно украинских политзаключенных.

Кроме того, Денисова будет обращаться к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович относительно возможности осуществления совместного визита к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным. Уполномоченный отметила, что вскоре планируется встреча с Дуней Миятович относительно подробного обсуждения этого вопроса.

"Со своей стороны, Раймондас Шукис и Аугустинас Нормантас поддержали Людмилу Денисову и отметили, что готовы сотрудничать в разработке механизма и дальнейших шагов по привлечению европейских институтов омбудсменов к освобождению украинских политзаключенных", - прибавили в офисе Уполномоченного.

Как сообщалсь, Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова с 15 июня до конца месяца находилась в России, но ей постоянно отказывали во встречах с украинскими политзаключенными. Она так и не смогла посетить ни одного из них.

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко.