Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Призываю партнеров Украины усилить давление на Кремль
Климкин: Призываю партнеров Украины усилить давление на Кремль
Новости: В Тунисе остались еще 48 украинцев
В Тунисе остались еще 48 украинцев
Новости: Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Новости: Земляне увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса
Земляне увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса
X

Гройсман поздравил американцев с Днем независимости

Владимир Гройсман
00:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 4 июля Соединенные Штаты Америки празднуют 242-ю годовщину независимости.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости.

"Поздравляю Соединенные Штаты Америки и всех американцев с Днем независимости! С праздником!" - написал Гройсман в Facebook на украинском и английском языках.

Как известно, День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, которая была подписана 4 июля 1776 года.

В 2018 году США празднуют 242-ю годовщину независимости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, День независимости США, Поздравление, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Геращенко призывает ЕС и США давить на РФ для освобождения политзаключенных Стало известного, в какой больнице находится политзаключенный Клых Языковой вопрос: Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Венгрия ослабляет НАТО

Последние новости

Конструкция этого дома не поддается объяснению, пока не взглянешь поближе (Фото) Эфирное масло апельсина бережет ваше здоровье Надежда Мейхер похвасталась умениями танцевать на пуантах (Видео)
Сегодня читают
01 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
02 Олег Гусев нашел себе новый клуб
03 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
04 Настя Каменских показала стильный образ, на который потратила огромную сумму
05 Надежда Мейхер похвасталась умениями танцевать на пуантах (Видео)
Новости сегодня
02:16 Примитивные стереотипы о болезнях сердца
02:02 Забавные курьезные снимки для веселого настроения
01:50 Грузия и Казахстан расширили сотрудничество
01:44 Сборная Японии нашла именитого нового наставника
01:39 Джамала показала родившегося в марте сына
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой
В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой
Новости: Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Новости: Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Новости: Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Добавить комментарий
0