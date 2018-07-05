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Гройсман поздравил американцев с Днем независимости
Новости Украины: 4 июля Соединенные Штаты Америки празднуют 242-ю годовщину независимости.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости.
"Поздравляю Соединенные Штаты Америки и всех американцев с Днем независимости! С праздником!" - написал Гройсман в Facebook на украинском и английском языках.
Как известно, День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, которая была подписана 4 июля 1776 года.
В 2018 году США празднуют 242-ю годовщину независимости.
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