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Луценко: Чтобы бороться с контрабандой, надо заняться таможней

Юрий Луценко
08:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор отметил, что с контрабандой нужно бороться "не поиском контрабандных контейнеров, а выявлением контрабандных фирм, семейств, групп".

Для борьбы с контрабандой на украинской таможне необходимо обеспечить ее полноценное и прозрачное функционирование, а не задействовать силовые структуры.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса, сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Согласно Таможенному кодексу, на территории таможни не имеет права находиться никто, кроме таможенников. Ни СБУшники, ни полицейские, ни прокуроры, ни даже народные депутаты. А если они даже туда зашли, то не имеют права совершать никаких действий", - цитирует пресс-секретарь Луценко.

"Чтобы бороться с контрабандой, надо заняться таможней. А у нас уже третий год нет руководителя таможни. Правда, сегодня назначили исполняющего обязанности заместителя исполняющего обязанности главы. У меня вообще впечатление, что это правительство исполняющих обязанности, извините", - добавил он.

"Поэтому, - по его мнению, - на таможне ничего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам. Им нужно создать аналитические центры, которые обнаружат 10-11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" в бюджет, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает".

Генпрокурор предлагает "прекратить кавалерийские атаки". "И не думать, что если мы введем сейчас полицию или еще кого, то все сразу станет хорошо. Не станет. Хорошо будет, если начнут работать аналитики, и серьезный бизнес даже не заметит этой работы, потому что это серьезный бизнес. А заметят несколько групп", - сказал он.

"Поэтому когда премьер-министр ссылается, что он с вами согласовал это постановление Кабмина, то я вам не завидую. Я подчеркиваю: таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, возобновить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу и прекратить введение туда спецназа любого цвета", - подытожил Юрий Луценко.

ВМС подогнать ближе: Гройсман пригрозил привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства призвал сотрудников таможенной службы и пограничной служб усилить борьбу с контрабандой. Он выразил надежду, что все правоохранительные структуры будут активно работать в этом направлении.

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Новости Украины, ГПУ, Контрабанда, Таможня, Юрий Луценко.
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