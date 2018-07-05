В Минюсте сообщили, кто ответственен за катастрофу MH17 над Донбассом

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов уверен, что Россия понесет ответственность за сбитый над Донбассом МН17.

"Доказательств, которые собрала и уже обнародовала Международная следственная группа, достаточно, чтобы утверждать, что за этот акт терроризма ответственно высшее военное и гражданское руководство России", - говорится в его сообщении в Facebook.

"Организаторы и исполнители террористического акта, который привел к гибели 298 человек, предстанут перед голландским правосудием. Отдельно Россия как государство понесет ответственность за это международное преступление", - добавил Петухов.

По его словам, Рада должна ратифицировать соглашение с Нидерландами, регулирующее передачу уголовного производства в Нидерланды и международную правовую помощь в этом расследовании и судебном процессе.

Как сообщалось, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал, и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

24 мая 2018 года следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за катастрофу рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсации семьям жертв катастрофы рейса MH17.

Президент Украины поручил МИД безотлагательно внести предложения о присоединении к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России на межгосударственном уровне в связи с этой катастрофой.