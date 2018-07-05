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Адвокат: "Прокурор" Крыма Поклонская лично причастна к аресту Сенцова

Олег Сенцов
09:16 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Бывшая "прокурор" Крыма Наталия Поклонская участвовала в заседании суда который арестовал режиссера Олега Сенцова в мае 2014 года.

Так называемый депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" окупированного Россией Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинца Олега Сенцова в 2014 году.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе, который обнародовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года. 

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Как сообщалось, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

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Все по теме:

Новости Украины, "Прокурор Крыма", Крым, Наталия Поклонская, Олег Сенцов, Политзаключенные.
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