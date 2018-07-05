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Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора

Петр Порошенко
09:53 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что Россия пытается помешать Украине иметь свою независимую церковь.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что каждая страна имеет право на независимую церковь и призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви.

Об этом он заявил в интервью сербскому телеканалу РТС, сообщает Украинская правда.

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. У Украины есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал президент.

"А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев. Это большая разница", - добавил он.

Порошенко отметил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.

"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию Украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит", - подчеркнул он.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

В Киевском патриархате настроены на то, что Томос для Украины будет.

На 9 июля запланирован визит делегации Константинополя в Москву для обсуждения украинского вопроса.

Ближайшие даты синода назначены на 10-11 июля. Предполагается, что окончательное решение по Томосу будет принято в августе или в сентябре. 

В Московском патриархате заявили, что предоставление УПЦ автокефалии "может привести к кровопролитию".

Порошенко призвал мир поддержать предоставление автокефалии УПЦ

Патриарх Киевский Филарет заявлял, что после получения Томоса об автокефалии УПЦ КП приходы, священники и епископы, которые не присоединятся к Украинской единой поместной церкви, не смогут называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине.

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Новости Украины, Автокефалия, Петр Порошенко, Страна агрессор, УПЦ.
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