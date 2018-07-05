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Рада настаивает на создании музея вместо ТРЦ на Почтовой площади

Почтовая площадь
12:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Верховная Рада хочет сохранить историко-культурное наследие Почтовой площади и настаивают на том чтобы построили музей, вместо торгового центра.

Верховная Рада рекомендует Кабинету министров создать на Почтовой площади Киева музей и запретить строительство торгово-развлекательного центра.

Соответствующее постановление о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве (№8541) поддержали 294 народных депутата, сообщает Украинская правда.

В соответствии с ним, Кабмин должен принять меры по сохранению объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади.

В частности, внести объект культурного наследия "Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева" на Почтовой площади столицы в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории "памятка национального значения".

Кроме того, авторы согласились дополнить постановление пунктами, в которых сказано:

"Рекомендовать Кабинету министров создать Национальный музей "Центр средневекового города" на территории открытия памятки на Почтовой площади Киева и запретить любые строительные работы на территории Почтовой площади и прилегающих территорий, где были объекты культурного наследия, до момента выполнения предыдущих пунктов постановления".

Именно на этом настаивали активисты, выступавшие за создание Музея на Почтовой.

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Киевской городской госадминистрации рекомендуется информировать общественность о состояния музеефикации объекта культурного наследия и провести широкое обсуждение дальнейших шагов с целью уменьшения социальной напряженности.

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Новости Украины, Верховная Рада, Киев, Музей, Почтовая площадь.
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