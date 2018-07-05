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Депутаты не стали в четверг голосовать за обновление состава ЦИК

Верховная Рада
12:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардепы отказались в четверг рассматривать вопрос обновления состава ЦИК.

Народные депутаты оказались в четверг приступить к увольнению членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на так называемое рейтинговое голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению данного кадрового вопроса. Такое решение поддержали 189 народный депутатов.

Для увольнения и назначения членов ЦИК минимально необходимо 226 голосов парламентариев.

"Вчера ко мне обратились ряд руководителей фракций с тем, что они не будут принимать участие в голосовании... соответственно это ставит под большой риск формирование ЦИК", - сказал А.Парубий.

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Он пояснил, что если парламент проголосует за снятие "старых членов ЦИК" , а новый не изберет, это приведет "к юридическому коллапсу все украинское государство".

В связи с истечением срока полномочий должны быть уволены члены ЦИК Тамара Астахова, Юрий Данилевский, Игорь Жиденко, Татьяна Лукаш, Андрей Магера, Александр Осадчук, Михаил Охендовский, Бронислав Райковский, Жанна Усенко-Черная, Александр Чупахин, Юлия Швец, Александр Шелестов, Валерий Шелудько.

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Новости Украины, Верховная Рада, Выборы, Депутаты, ЦИК.
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