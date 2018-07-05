Верховная Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне

254 народных депутата сегодня, 5 июля на заседании Верховной Рады, проголосовали за измененный законопроект в Таможенный кодекс Украины о введении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне.

Сообщается, что законопроект состоит из 35 проектов законов, которые направлены на улучшение бизнес-климата и экономического роста в стране. Согласно документу, теперь станет возможной подача к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.

Законопроект касается всех видов контроля, которые сегодня проходят товары при перемещении через таможенную границу. Каждый выданный документ будет в электронной форме добавлен в в соответствующую информационную систему, которая администрируется органами доходов и сборов.

Также, в повестке дня Верховной Рады на сегодня стоит рассмотрение вопроса об увольнении с должности членов Центризбиркома и назначении новых.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что для борьбы с контрабандой на украинской таможне необходимо обеспечить ее полноценное и прозрачное функционирование, а не задействовать силовые структур.