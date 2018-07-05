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Верховная Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне

Рада
11:24 Сегодня Телеграф
По материалам: Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Бизнеса: Согласно документу, подача к таможенному оформлению разрешительных документов станет доступна в электронной форме.

254 народных депутата сегодня, 5 июля на заседании Верховной Рады, проголосовали за измененный законопроект  в Таможенный кодекс Украины о введении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне.

Сообщается, что законопроект состоит из 35 проектов законов, которые направлены на улучшение бизнес-климата и экономического роста в стране. Согласно документу, теперь станет возможной подача к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.

Законопроект касается всех видов контроля, которые сегодня проходят товары при перемещении через таможенную границу. Каждый выданный документ будет в электронной форме добавлен в в соответствующую информационную систему, которая администрируется органами доходов и сборов.

Также, в повестке дня Верховной Рады на сегодня стоит рассмотрение вопроса об увольнении с должности членов Центризбиркома и назначении новых.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что для борьбы с контрабандой на украинской таможне необходимо обеспечить ее полноценное и прозрачное функционирование, а не задействовать силовые структур.

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Новости Бизнеса, Верховная Рада, Документы, Единое окно, Законопроект, Нардепы, Таможенный кодекс Украины, Электронная форма.
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