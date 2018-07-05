МОН проведет консультации с венгерской общиной по закону о среднем образовании

Министерство образования и науки Украины планирует провести консультации с венгерской общиной Украины по проекту закона "Об общем среднем образовании" в части языка обучения. Об этом сообщила сегодня на брифинге министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Скорее всего они состоятся в первой половине июля. Мы еще не можем сказать точную дату, но это будет сообщено на сайте Министерства образования", - сказала Л.Гриневич, отвечая на вопрос о том, когда состоятся консультации с венгерской общиной Украины.

Министр уточнила, что консультации должны состояться с представителями венгерской общины по поводу проекта закона "Об общем среднем образовании", в частности, статьи о языке обучения.

"В частности, для тех меньшинств, которые имеют языки Европейского Союза, это модель 60/40, когда к концу обучения в школе они должны не менее 60% учебного плана обучаться на государственном языке и 40% может быть на языке национального меньшинства", - сказала она.

"Таким образом, мы хотим обсудить эту статью, обсудить проект закона "Об общем среднем образовании", который представлен для общественного обсуждения", - резюмировала Гриневич.