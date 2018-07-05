https://telegraf.com.ua/files/2018/07/2078772-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4209070-rada-uhodit-na-kanikulyi-deputatyi-utverdili-plan-rabotyi-na-osen.html
Рада уходит на каникулы: депутаты утвердили план работы на осень
15:23 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Украинские депутаты проголосовали по плану работы после каникул.
За проголосовали 257 народных депутатов.
Украинский парламент утвердил календарный план работы девятой сессии VIII созыва. За соответствующий проект постановления проголосовали 257 народных депутатов, сообщает 112.ua.
План работы Верховной Рады с сентября 2018 года по январь 2019 года предусматривает проведение девяти пленарных недель, шести недель работы в комитетах, фракциях и группах, а также пяти недель работы с избирателями.
Верховная Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне
Так, народные избранники вернутся к работе в сессионном зале после летних каникул 4 сентября. А в начале 2019 года будут работать до 25 января, но в пленарном режиме - только до 18 января.
Telegraf.com.ua