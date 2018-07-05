КСУ перенес устные слушания по закону об образовании: стала известна причина

В Конституционном суде не состоялись устные слушания по делу относительно конституционности закона "Об образовании", поскольку не явился представитель Президента Ростислав Михеенко.

"Устные слушания по делу закона "Об образовании" перенесены из-за отсутствия представителя Президента", - отметил собеседник агентства.

Он объяснил, что присутствие представителя важно, поскольку Президент является субъектом законодательного процесса. В частности, он подписал закон "Об образовании", и во время рассмотрения КС его на предмет конституционности должны быть учтены аргументы Президента. В связи с неявкой Михеенко устные слушания по данному делу перенесены на неопределенный срок.

Во время устных слушаний 5 июля в КСУ должны были быть заслушаны также позиции представителя Министерства образования и народных депутатов - авторов представления относительно неконституционности ст. 7 закона "Об образовании". По процедуре после устных слушаний КС переходит к закрытым слушаниям, во время которых и принимается окончательное решение относительно конституционности закона.

Как сообщалось, 5 сентября 2017 года парламент принял закон Украины "Об образовании", который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но, в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

В октябре 2017 года партия "Оппозиционный блок" собрала подписи 48 нардепов и направила в КС представление об отмене закона. Они имеют претензии к ст. 7 нового закона, в соответствии с которой представители нацменьшинств, к которым относятся венгры, поляки, румыны, болгары, россияне и другие национальности с пятого класса должны получать образование на украинском языке.