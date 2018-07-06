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Парубий: Под Луганском "живой щит" боевикам в 2014 году помогла создать власть

Силовое освобождение помещений СБУ
16:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что силовое освобождение помещений управлений СБУ в 2014 году исключалось из-за большого количества гражданских.

Силовое освобождение помещений управлений СБУ, захваченных боевиками в апреле 2014 года, исключалось ввиду присутствия большого количества гражданских, а также того, что руководство областного УМВД саботировало решение Антитеррористического центра. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время допроса как свидетеля в деле экс-руководителя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

"Считаю, что был саботаж целых подразделений во время тех событий, когда Антитеррористический центр утверждал план проведения антитеррористической операции и освобождения (помещений. - ред.) Службы безопасности Украины. Я был свидетелем, когда целые подразделения саботировали решения. Я вспоминаю, однажды после подобного решения, нами принятого, полк Внутренних войск, который должен был обеспечить очистку территории от гражданских людей, сказал, что не может оставить место своего расположения, потому что заблокирован пикетчиками. Когда я через "афганцев" выяснил, каким образом происходило это "пикетирование", меня проинформировали, что там стояли пять или шесть женщин старшего возраста с плакатами", - сказал Парубий.

Он объяснил, что антитеррористическая операция осуществляется в несколько этапов, первым из которых является оповещение местных жителей, вторым - оттеснение гражданских от места ее проведения, в этом случае - здания Луганской УСБУ. Только после этого спецназначенцы могли зайти в помещения.

Парубий в суде рассказал подробности захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году

По словам спикера, пребывание гражданских около и внутри здания сделало невозможным эффективное проведение антитеррористической операции, поскольку, по оценкам спецназначенцев, при штурме могли погибнуть от 70 до 100 человек, не имеющих отношения к боевикам.

Наличие же круглосуточных пикетов и регулярных митингов под зданием УСБУ боевики, по словам Парубия, обеспечили благодаря тогдашней областной власти. Председатель ВР рассказал, что пророссийские боевики регулярно общались по телефону с председателем Луганского облсовета Валерием Голенко, помогавшим им решать вопрос с питанием, спальниками, палатками и т.п. Боевики также обсуждали с ним проведение на площади ярмарки и детского праздника, который создал бы дополнительный "живой щит" для вооруженных злоумышленников.

Сегодня Старобельский районный суд Луганской области завершил допрос Парубия, проходившего 5 и 6 июля с помощью видеосвязи. Председатель ВР ответил на вопросы прокуроров и адвокатов, в частности рассказал о своей поездке в Луганск в апреле 2014 года, когда там произошел захват здания областного Управления СБУ.

Как сообщалось, экс-председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганского ОГА; в пособничестве захвата Управления СБУ в Луганской области; в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины; в организационном содействии создания и деятельности группировки "ЛНР"; государственной измене.

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Все по теме:

Новости Украины, Александр Ефремов, Андрей Парубий, Верховная Рада, Силовое освобождение управлений СБУ, Суд.
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