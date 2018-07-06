Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий: Есть ещё надежда, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе
Парубий: Есть ещё надежда, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе
Новости: Вышинский уведомлен о еще одном подозрении
Вышинский уведомлен о еще одном подозрении
Новости: Уругвай 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Уругвай 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника
Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника
X

Аваков обсудил с послами G7 погромы в лагере ромов

Встреча Арсена Авакова с послами G7
16:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послами стран G7 провокации с нападениями на лагеря ромов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послами стран G7 правительственную программу "Украина без контрабанды", прекращение коррупции в футболе и провокации с нападениями на лагеря ромов. Об этом глава МВД Украины сообщил в Twitter.

"С послами G7 обсудили вопрос относительно правительственной программы "Украина без контрабанды", молниеносную масштабную операцию НПУ по прекращению коррупции в футболе, и ряд провокаций по организации позорных нападений на лагеря ромов. Нашли понимание и общую позицию", - написал он.

Как сообщается на сайте МВД Украины, сегодня Аваков провел встречу с послами и дипломатами стран "Большой семерки", во время которой стороны обсудили Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную МВД Украины.

В ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц напала на лагерь ромов в лесном массиве в пригороде Львова.

В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо пострадали: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

Полиция обещает защищать ромов по всей Украине

Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове. Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, были арестованы. 25 июня председатель СБУ Василий Грицак заявил, что к нападению на лагерь цыган под Львовом может быть причастна Россия.

В полиции сообщили, что проведут комплекс превентивных профилактических мероприятий с целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арсен Аваков, Глава МВД Украины, Нападение на лагерь ромов, Обсуждение, Послы стран G7, Провокации.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Сегодня в Раде час вопросов правительству В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа МИД Украины выражает категорический протест в связи с приговором Балуху

Последние новости

Самый необычный аэропорт, в котором есть все, что вам нужно (Фото) Победитель Евровидения 2017 выпустил новый клип после длительного перерыва (Видео) Готовьтесь к выходным с юмором: вечерние анекдоты 6 июля
Сегодня читают
01 Трамп раскритиковал Германию за закупку топлива у России
02 В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму
03 В Украине на Ивана Купала пройдут дожди с грозами
04 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
05 Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018
Новости сегодня
17:32 В ЕС стартовало онлайн-голосование об отмене летнего либо зимнего времени
17:30 Вкусные торты, но кушать их вы не захотите (Фото)
17:28 Известная американская модель снялась в экстремальной фотосессии под водой
17:19 Путин опять пропал на неделю: соцсети обсуждают его новую "реинкарнацию"
17:18 Чудо-трава на Ивана Купала: какие растения обретают волшебную силу в этот день
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине обнаружили самую большую семью из 346 человек
В Украине обнаружили самую большую семью из 346 человек
Новости: Завтра стартует сессия ПАСЕ: будут обсуждаться Украина и проблемы ЕС
На сессии ПАСЕ будут обсуждать Украину
Новости: "Укроборонпром": Альтернатив минометам "Молот" у нас нет
"Укроборонпром": Альтернатив минометам "Молот" у нас нет
Новости: Ивана Купала 2018: что запрещено делать женщинам в эту ночь
Ивана Купала 2018: что запрещено делать женщинам в эту ночь
Добавить комментарий
0