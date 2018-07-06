Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", - написала Л.Сарган на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе К.Вышинского были выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему.

"По результатам судебно-баллистической экспертизы указанный пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906", - указала пресс-секретарь.

Она напомнила, что процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым.

Украинские правоохранители задержали руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.