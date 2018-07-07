Нардепы Ляшко и Лещенко обменялись нецензурными выражениями (Видео)

Нардепы Олег Ляшко и Сергей Лещенко обменялись непарламентскими выражениями в адрес друг друга во время дискуссии в сессионном зале парламента. Во время словесной перепалки сессионный зал Рады был почти пустой - там находились несколько десятков депутатов, передает "Цензор.НЕТ". Как слышно на записи, нардепы выкрикивают: "П****ас!", "Ахметовский клоун!".