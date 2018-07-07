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Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности

Украинские военные на учениях
10:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Закон о национальной безопасности Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В газете "Голос Украины" опубликован закон о национальной безопасности Украины. Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

Законом определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, создается основа для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и сил обороны, определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны, вводится всеобъемлющий подход к планированию в сферах национальной безопасности и обороны, обеспечивая таким образом демократический гражданский контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

США одобряют принятие Украиной закона о нацбезопасности

Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, пространство безопасности, правовое пространство; членство в Евросоюзе и в НАТО, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, за исключением отдельных статей.

Как сообщалось, 21 июня Верховная Рада приняла закон "О национальной безопасности Украины". 5 июля закон подписал президент.

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Новости Украины, 20, Закон о нацбезопасности Украины, НАТО, Украина.
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