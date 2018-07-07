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"Не так прекрасно, как кажется некоторым": Сенцов рассказал о своем здоровье
12:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Режиссер Олег Сенцов, который голодает в РФ уже 51-день, написал, что чувствует себя "нормально", но не так, как может показаться некоторым правозащитникам.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, голодающий с 14 мая, написал, что чувствует себя "нормально", но "не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам". Письмо, датированное 3 июля, обнародовала на своей странице в Facebook актриса Римма Зюбина.

Режиссер написал, что чувствует себя "нормально", несмотря на 51-й день голодовки.

"Конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил он.

Также Сенцов написал, что письма, которые приходят к нему в колонию, сначала читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом их распечатывают и отдают ему и может не даже в тот же день

. "Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить", - сообщил он.

Также Сенцов написал, что с телефонными звонками та же ситуация - пробиться очень сложно, поскольку в колонии есть только один телефон-автомат, с которого можно звонить за границу, и неизвестно, могут ли разрешить позвонить.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов впервые за 4 года встретился с сестрой

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

5 июля к Сенцову в колонию допустили двоюродную сестру Наталью Каплан, которая сообщила, что ее брат очень постарел и похудел на 15 кг.

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Новости Украины, Олег Сенцов, Письмо, Правозащитники, Римма Зюбина, Самочувствие, Состояние здоровья.
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