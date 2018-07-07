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Логвинский считает, что Путин фактически торгует украинскими политзаключенными

Георгий Логвинский
12:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Георгий Логвинский считает, что президента РФ Владимира Путина нужно поставить в такие условия, чтобы торги политзаключенными прекратились.

Президента РФ Путина надо поставить в такие условия, чтобы он перестал использовать украинских политзаключенных как предмет для торгов. Иначе завтра могут появиться новые жертвы. Об этом сказал народный депутат Георгий Логвинский в эфире телеканала "112".

"Сейчас есть Сенцов, Гриб, есть Кольченко. Но завтра могут быть новые лица. Потому что если Путин фактически использовал собственную власть с целью торговли нашими гражданами, - он фактически их продает, - то в данном случае мы не можем идти на переговоры с террористом. Мы должны отметить, что это террористы, с ними надо действовать жесткими мерами для того, чтобы их остановить, а не просить: верните нам, пожалуйста, наших граждан, остановите пытки в отношении этих людей", - сказал Логвинский. 

В то же время он не уточнил, какими могут быть такие условия.

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Как известно, в России и аннексированном Крыму содержатся около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Все по теме:

Новости Украины, Владимир Путин, Георгий Логвинский, Нардеп, Президент РФ, Прекращение, Торговля политзаключенными.
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