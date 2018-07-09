Порошенко отправился на саммит Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко 9 июля 2018 года совершит визит в институции ЕС для участия в юбилейном двадцатом саммите Украина – Европейский Союз.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Во время саммита лидеры Украины и ЕС обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетического союза, таможенного дела, юстиции и внутренних дел в развитие инициатив Президента Украины, представленных 15 июля 2017 года.

Состоится обмен мнениями относительно путей усиления помощи Украине со стороны ЕС на цели внедрения реформ и вопросы укрепления энергетической безопасности.

Особое внимание во время саммита лидеры уделят координации действий с целью противодействия продолжающейся российской агрессии, повышения эффективности политики санкций против России, усиления международного давления на Кремль для полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом и Севастополем, а также немедленного освобождения украинских заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются Россией.

Саммит будет проходить на фоне вступления в силу решение ЕС о предоставлении Украине новой четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 1 миллиард евро и решение Совета ЕС продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

По результатам саммита состоится совместная пресс-конференция с президентом Европейского Совета и президентом Европейской Комиссии, а также планируется принятие совместного заявления.