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Порошенко отправился на саммит Украина-ЕС

Петр Порошенко
10:01 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Сегодня, 9 июля, в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС, в котором примет участие украинский президент Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко 9 июля 2018 года совершит визит в институции ЕС для участия в юбилейном двадцатом саммите Украина – Европейский Союз.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Во время саммита лидеры Украины и ЕС обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетического союза, таможенного дела, юстиции и внутренних дел в развитие инициатив Президента Украины, представленных 15 июля 2017 года.

Состоится обмен мнениями относительно путей усиления помощи Украине со стороны ЕС на цели внедрения реформ и вопросы укрепления энергетической безопасности.

Сегодня состоится саммит Украина-ЕС

Особое внимание во время саммита лидеры уделят координации действий с целью противодействия продолжающейся российской агрессии, повышения эффективности политики санкций против России, усиления международного давления на Кремль для полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом и Севастополем, а также немедленного освобождения украинских заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются Россией.

Саммит будет проходить на фоне вступления в силу решение ЕС о предоставлении Украине новой четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 1 миллиард евро и решение Совета ЕС продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

По результатам саммита состоится совместная пресс-конференция с президентом Европейского Совета и президентом Европейской Комиссии, а также планируется принятие совместного заявления.

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Новости Украины, Брюссель, Петр Порошенко, Президент Украины, Саммит, Украина-ЕС.
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