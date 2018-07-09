В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС
Новости Украины: Украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко прибыла на 20-й саммит Украина-ЕС, который начинается в Брюсселе.
По программе саммита, президенты Петр Порошенко и Дональд Туск, а также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу с глазу на глаз.
После этого стороны проведут переговоры в расширенном формате.
По результатам саммита планируется принять совместное заявление.
В 16:10 по киевскому времени запланирована совместная пресс-конференция президентов Порошенко, Туска и Юнкера.
Как сообщалось, в понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й саммит Украина-ЕС. На встрече высокого уровня стороны обсудят имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнение Минских договоренностей, поддержку государства в условиях российской агрессии, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.
На саммите украинскую делегацию будет возглавлять Президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.
По результатам саммита стороны планируют принять совместную декларацию.
Лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.
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Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите речь пойдет о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике.
Что касается российской агрессии, саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнания аннексии Россией Крыма.
На саммите будет подписано соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении займа в 75 млн евро на проект по повышению безопасности украинских дорог.
Также лидеры будут призывать РФ освободить всех украинских политических заключенных, включая корреспондента Укринформа Романа Сущенко, а также взять ответственность за катастрофу самолета рейса МН17.