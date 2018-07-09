В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС

По программе саммита, президенты Петр Порошенко и Дональд Туск, а также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу с глазу на глаз.

После этого стороны проведут переговоры в расширенном формате.

По результатам саммита планируется принять совместное заявление.

В 16:10 по киевскому времени запланирована совместная пресс-конференция президентов Порошенко, Туска и Юнкера.

Как сообщалось, в понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й саммит Украина-ЕС. На встрече высокого уровня стороны обсудят имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнение Минских договоренностей, поддержку государства в условиях российской агрессии, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

На саммите украинскую делегацию будет возглавлять Президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

По результатам саммита стороны планируют принять совместную декларацию.

Лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.

Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите речь пойдет о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике.

Что касается российской агрессии, саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнания аннексии Россией Крыма.

На саммите будет подписано соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении займа в 75 млн евро на проект по повышению безопасности украинских дорог.

Также лидеры будут призывать РФ освободить всех украинских политических заключенных, включая корреспондента Укринформа Романа Сущенко, а также взять ответственность за катастрофу самолета рейса МН17.