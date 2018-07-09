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В Раде рассмотрят идею увеличения количества членов ЦИК

Верховная Рада
14:46 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что депутаты предлагают идею увеличения членов Центральной избирательной комиссии.

В Верховной Раде предложили идею увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии, что позволит увеличить количество вакантных должностей в ней и назначить всех 14 кандидатов, внесенных президентом, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.

Парубий озвучил планы Рады на эту неделю

"Сейчас я собираю предложения от разных фракций о том, как выйти из данной ситуации. Хочу вам озвучить, что одно из звучавших предложений касается того, чтобы в законе о Центральной избирательной комиссии изменить количественный состав Центральной избирательной комиссии. И таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения, которые поданы фракциями или которые поданы президентом в парламент, без дилеммы 14 (кандидатов) и 13 (вакантных мест)", - заявил А.Парубий на брифинге в понедельник в Киеве.

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Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Украина, Центральная Избирательная Комиссия, ЦИК.
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