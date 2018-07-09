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Подозреваемый в измене бывший депутат Артеменко выступит по делу экс-беркутовцев

Беркут
15:17 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Лишенного мандата депутата Артеменко допросят в качестве свидетеля по делу пяти экс-беркутовцев, причастных к расстрелу Майдана.

Святошинский районный суд Киева, который рассматривает дело по обвинению пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в убийствах 48 активистов Майдана 20 февраля 2014 года, принял решение допросить в качестве свидетеля подозреваемого в государственной измене, утратившего гражданство Украины и лишенного мандата народного депутата Андрея Артеменко.

На заседании 5 июля суд удовлетворил соответствующее ходатайство стороны защиты, сообщил адвокат Александр Горошинский.

"Основанием обращения стороной защиты с вышеуказанным ходатайством стало то, что свидетель Артеменко сообщил, что он, как активный участник акций протеста был непосредственным очевидцем того, как группой митингующих, в состав которых входил сам Артеменко, были обнаружены три места дислокации снайперов, которые 20 февраля 2014 расстреливали митингующих и правоохранителей", - отметил он.

"Майдановца" обвинили в убийстве "беркутовцев"

По мнению адвокатов экс-беркутовцев, данный свидетель может предоставить и другую важную информацию о происходивших событиях 20 февраля 2014 года на Майдане.

А.Горошинский указал, что данное решение суда теперь должно быть реализовано в рамках процедуры международно-правовой помощи, для организации допроса А.Артеменко в режиме видеоконференции с территории США. "Если все пойдет хорошо, то это произойдет не раньше осени", - добавил он.

Как ранее сообщалось, в Святошинском суде Киева с февраля 2016 года рассматривается дело по обвинению 5 бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в убийстве 48 активистов Майдана.

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Новости Украины, Андрей Артеменко, Беркут, Беркутовцы, Допрос, Майдан, Суд.
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