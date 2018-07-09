В ОБСЕ поддержали проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)", представленный делегацией Украины", — сообщил он.

"За" проголосовали 35 человек, "против" — 9, еще 7 "воздержались".

Как отметил Р.Чубаров, теперь резолюцию рассмотрят на пленарном заседании ПА ОБСЕ, которое состоится 11 июля.

В центре внимания летней сессии ОБСЕ будут проблемы борьбы с терроризмом, а также вопросы миграции и изменения климата.

Как сообщалось ранее, на открытии 27-й сессии ПА ОБСЕ подняли вопрос об оккупации Крыма.