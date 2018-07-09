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В ОБСЕ поддержали проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму

ОБСЕ
19:25 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Комитет ПА ОБСЕ поддержал представленный делегацией Украины проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)", представленный делегацией Украины", — сообщил он.

Все, что нужно знать о рассматриваемых ОБСЕ резолюциях по Крыму и Донбассу

"За" проголосовали 35 человек, "против" — 9, еще 7 "воздержались".

Как отметил Р.Чубаров, теперь резолюцию рассмотрят на пленарном заседании ПА ОБСЕ, которое состоится 11 июля.

В центре внимания летней сессии ОБСЕ будут проблемы борьбы с терроризмом, а также вопросы миграции и изменения климата.

Как сообщалось ранее, на открытии 27-й сессии ПА ОБСЕ подняли вопрос об оккупации Крыма.

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Все по теме:

Новости Украины, Крым, ОБСЕ, Права человека, Рефат Чубаров.
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