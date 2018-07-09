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В Совбезе РФ боятся подрыва ситуации в Крыму

Крым
18:40 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предполагает, что ситуация в Крыму не стабильная из-за украинцев и крымских татар.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев не исключает дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму со стороны крымских татар и украинцев. Об этом Патрушев заявил сегодня в Севастополе, передает ТАСС.

"Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется. Они прежде всего связаны с "деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины" и особенно с агрессивной "деятельностью украинских националистов", не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении Россией", - сказал Патрушев.

Он отметил, что деятельность "запрещенного в России экстремистского "Меджлиса крымско-татарского народ" из-за рубежа" способствует росту преступлений экстремистского характера в Крыму.

"Кроме того, радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - сказал Патрушев.

Дамба на Северо-Крымском канале почти готова

Напомним, в марте 2014 года Российская Федерация аннексировала АР Крым, проведя незаконный "референдум".

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, чего стоит ожидать от встречи Президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки в середине июля.

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Новости Украины, Дестабилизация региона, Крым, Крымские татары, Николай Патрушев, Совбез РФ.
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